'Waarom erfpachters ontzien en kwetsbare groepen niet?'

Twijfels of het eerlijk is

Binnenkort krijg ik een cadeau van de gemeente. Het cadeau is 25 procent extra korting bij overstap op eeuwigdurende erfpacht.



Natuurlijk ben ik altijd blij met een cadeau. Toch heb ik mijn twijfels of dit wel eerlijk is.



Mijn huis staat op grond die van de gemeente Amsterdam is. Alleen de stenen zijn mijn eigendom. De laatste jaren is de waarde van mijn woning flink gestegen. Dit heeft er voor een groot deel mee te maken dat mijn huis in Amsterdam staat en niet in Groenlo.



De waardestijging is dus vooral gerelateerd aan de grond van de gemeente Amsterdam. Die stenen van mij hebben er weinig aan bijgedragen. Het is dan ook logisch dat de erfpacht sterker omhooggaat dan de inflatie. De huren en de huizenprijzen doen dat tenslotte ook.



Ik heb de afgelopen weken geprobeerd om een reden te bedenken, waarom de gemeente de grond aan mij zou moeten overdragen en dan ook nog met korting. Dat is me niet gelukt.



Als mijn huidige canon afloopt, kan ik een flinke stijging in mijn woonlasten verwachten. Dat zou nog eens een flinke strop kunnen zijn. En hoe dichter iemand tegen de afloop van zijn canonperiode aan zit, hoe dringender de problemen.



Deze problemen zijn echter het gevolg van de huizenprijzengekte en hierdoor komen niet alleen erfpachters in de moeilijkheden, maar ook en vooral huurders in de vrije sector en starters op de woningmarkt.



Er is geen reden te verzinnen om alleen de erfpachters te ontzien en de andere twee groepen niet.



Wethouder Eric van der Burg zei in een interview met Radio 1 dat een eigenaar van een huis met een waarde van één miljoen nu twee ton extra korting krijgt.



Het lijkt erop dat het geld van de gemeente niet naar de meest kwetsbare groepen gaat.



In dezelfde week dat de nieuwe plannen bekend werden, was er in Het Parool een verslag te lezen over 80 Amsterdamse gehandicapten die hun Canta moeten inleveren en daarmee een belangrijk deel van hun sociaal leven.



Door de kortingen loopt de gemeente volgens eigen mededeling zo'n 3,2 miljard euro inkomsten mis. Tegenover dat bedrag zijn de vijf miljoen per jaar die de SP voor armoedebestrijding wil regelen, belachelijk laag.

Tomas Oblak, Amsterdam