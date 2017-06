'Waar blijft het geluid tegen 'lelijke' zonnepanelen?'

Ik hoop dan ook dat wethouder Choho zijn enthousiasme voor zonnepanelen even in de vriezer zet

Stel je voor: in plaats van bollenvelden in het voorjaar met hun bonte kleurenpracht het hele jaar door velden met eenvormig donkerblauw blinkend zonnepaneelglas langs de weg. Of op het water!



Lovend en ­bemoedigend

Grappig dat in dezelfde krant dan een artikel staat over die nieuwe ontwikkelingen op gebied van zonneenergieopvang in de vorm van coating/folie op gewoon glas. Inmiddels wordt er zowel in Eindhoven als in Delft aan gewerkt en er is zelfs al een bedrijf dat dergelijke ramen heeft ­geleverd aan de Rabobank, die ermee experimenteert.



De eerste reacties zijn lovend en ­bemoedigend.



Bij mij in de buurt loopt dan weer een initiatief waarbij je kunt intekenen op het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van het flatgebouw. Een lovenswaardig initiatief van de bewoners/huurders, maar ik ga niet meedoen.



Voor het profijt dat het oplevert, loop ik niet warm, dat ik zonnepanelen lelijk vind had ik al genoemd en er worden dus alternatieve technieken ontwikkeld - de panelen zijn over tien jaar waarschijnlijk hopeloos verouderd.



Een vriezer die op groene energie loopt, wel te verstaan.



Sjouke Schaafsma, Amsterdam