'Vorm een alliantie tegen Blok'

Laten we ­breken met het spekken van de zakken van vastgoedeigenaren Erik Flentge (SP)

Wat Blok wil is onverstandig en asociaal. De markt faalt, juist dáár moet hij ingrijpen. Het is goed dat de lokale PvdA vorige week in deze krant en de lokale D66 woensdag - in weerwil van hun landelijke partijen - lieten blijken dat ze het geloof in de zegeningen van de vrije woonmarkt aan het verliezen zijn. Maar met huurprijsregulering bij alleen nieuwbouw, zoals D66 wil, ben je er niet. Er moet ook wat gebeuren aan de te hoge huren van de bestaande woningen.



'Betaalbaar voor iedereen'

Op lokaal niveau wordt hard gewerkt om woningen betaalbaar te houden, vooral via afspraken met woningcorporaties over de hoogte van de sociale huurprijs, ook voor woningen in de vrije sector. Maar we moeten ook landelijk ­dingen voor elkaar krijgen. In het landelijke D66-verkiezingsprogramma staat niets over het reguleren van de huurprijs van huizen tussen de 700 en 950 euro.



De landelijke PvdA gaf niet thuis bij de evaluatie van de verhuurdersheffing in december. Voorstellen om die heffing te gebruiken om meer betaalbare huizen te bouwen of om de huren te verlagen, werden ­afgeschoten.



Als we betaalbaar wonen mogelijk willen maken, moeten we ingrijpen in de markt. Nu blijft het bij mooie woorden. Een oude uitspraak is: 'In gelul kun je niet wonen.' Laten we de deur bij de Haagse partijen platlopen om het falen van de Amsterdamse woningmarkt aan te kaarten.



Laten we een progressieve alliantie vormen ­tegen het afbraakbeleid van Blok. Laten we ­breken met het spekken van de zakken van vastgoedeigenaren. Laten we zorgen dat woonruimte in Amsterdam betaalbaar is voor alle groepen.



