'Vernoem een volksbuurt niet naar Abraham Asscher'

In 1941 weigerde De Miranda het verzoek van de Joodsche Raad om de Februaristakers weer tot werken aan te zetten. Na de Februaristaking meldde hij zich daarentegen bij de Sicherheitspolizei met het aanbod hem als Joodse socialistische leider gevangen te nemen in plaats van de mannen en jongens die door de nazi's waren opgepakt.



Kamp Amersfoort

De Duitsers lieten hem toen gaan, maar ­namen hem een jaar later gevangen. In Kamp Amersfoort werd hij, 67 jaar oud, zeven dagen achtereen in elkaar geslagen tot de dood erop volgde.



Het Joodse proletariaat van Amsterdam is door de nazi's weggevaagd: meer dan 60.000 vrouwen, mannen en kinderen werden gedeporteerd en in Sobibor en Auschwitz vergast of doodgebeuld.



Het overgrote deel van de Joodse midden- en hogere klassen deelde hun lot, werd opgesloten in Westerbork, naar de vernietigingskampen gedeporteerd en vermoord. In totaal vielen 80.000 Joodse Amsterdammers aan de nazi's ten prooi.



Dwang van de bezetting

De nazileiders met de Duitse bezettingsmacht waren de hoofdschuldigen. Toch rust ook op Nederlandse ambtenaren, leidinggevenden, burgemeesters en politieagenten die de bevelen van de Duitsers uitvoerden een schuld, al handelden zij vaak onder dwang van de bezetting. Een deel van hen collaboreerde uit vrije wil.