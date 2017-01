'De verkeerde meningen zijn die fascistoïde meningen'

Sommige denkbeelden zijn zo inhumaan, alles wat je daarover zegt, is misbruik ­maken van de vrijheid van menings­uiting

"Hemel je hem nu niet te veel op? Net als Wilders? Je bent zo weinig kritisch op deze mensen. Die buitengewoon eng zijn, zeg maar fascistoïde."



"Nou nee, ja... ik heb net gezegd, ik vind ze niks, maar je zal toch moeten toegeven, dat..."



"Maar zo is het vroeger ook begonnen. Met mensen die zeiden: er zit toch wel wat in, in dat nationaalsocialisme, en opeens waren ze nationaal­socialist!"



"Maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. Kijk, ik wil debat, en ik denk dat..."



"Debat, debat, debat! Het valt mij op dat de verkeerde meningen altijd een debat willen. Zeg me nou eens waarover je moet debatteren als je de goede mening hebt?"



"Maar wat zijn de verkeer-"



"Ja, nu ga jij zeggen: wat zijn de verkeerde meningen? Pfff, vermoeiend! Maar de verkeerde meningen zijn precies die fascistoïde meningen. Die hoeven we niet meer ter discussie te stellen. Daar zijn we klaar mee. Klaar!"



"Nou, ik ga echt niet op Geert Wilders stemmen, hoor. En als ik in Amerika woonde, had ik echt op Hillary Clinton gestemd."



"Sommige denkbeelden zijn zo inhumaan, alles wat je daarover zegt, is misbruik ­maken van de vrijheid van menings­uiting. Ik ben die vrijheid van meningsuiting trouwens ook helemaal zat! Waarom is het altijd eng rechts dat steeds roept: vrijheid van meningsuiting!?"



"Nou ja, ik dacht: misschien om te begrijpen wat er in de wereld gebeurt, is het..."



"Ach kom, lees nou eens wat echt intelligente mensen vinden."



