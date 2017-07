'Tropenmuseum brandde zich aan tabak'

Intern voeren we harde gesprekken; we willen ook negatieve aspecten tonen

Ik word benaderd door het voorlichtingsbureau Sigaretten en Shag (V.S&S, een orgaan in het leven geroepen door de tabaksindustrie) met de vraag of wij in dat jaar ook een tentoonstelling over de tabakscultuur willen maken.



Heftige gesprekken

Het is een dilemma. De discussie 'wel of niet roken' wordt ook binnen de muren van het museum gevoerd. Kunnen wij de tentoonstelling maken naar onze normen of geldt 'wie betaalt bepaalt'? Want de financiële middelen die in het vooruitzicht worden gesteld, zijn ruim. Ruimer dan wij kennen - en wij hebben ervaren dat het krijgen van sponsoring voor het museum ingewikkeld, zo niet onmogelijk, is.



Intern voeren wij harde gesprekken; wij willen ook de negatieve aspecten tonen. Ook met het voorlichtingsbureau voeren wij heftige gesprekken. Zij vinden ons vaak te negatief en wantrouwend. En zij willen meer glamour tegenover onze collectie.



Wij denken het aan te kunnen. Controverse gaan we nooit uit de weg; de recente tentoonstelling Wit over Zwart (1989) is daar een sprekend voorbeeld van.