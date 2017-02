'Toon lef, en bouw een transparante tunnel boven het IJ'

Als deze brug echt niet realiseerbaar blijkt, ja, dan moet je hem natuurlijk terzijde schuiven. Maar eerst een degelijk, onafhankelijk onderzoek graag.



5) Je kunt menen dat bruggen hinderlijk zijn voor de scheepvaart. Vorig jaar dook dat argument op en toen bleek dat de haven en Rijkswaterstaat liever helemaal geen bruggen willen. De bocht in het IJ bij het CS was toch al zo lastig voor de scheepvaart en een brug daar zou de radarsystemen verstoren.



Bewijs daarvoor, in de vorm van technische rapporten, werd niet openbaar gemaakt. Bij een hoge brug, waarbij de pylonen op het land staan, zal het best meevallen met die verstoring en is het zicht voor de schippers praktisch ­ongehinderd.



Wij komen met de FLIJover graag in aanmerking voor een brug op de westflank. Maar liever nog zien we onze brug bij het CS: daar willen immers de meeste mensen het IJ over.



Zonder achterkamertjes

Laten we alvast een voorstel doen voor de selectie van de nieuwe oeververbindingen in het centrale en westelijke deel van het IJ: een deskundige commissie kiest drie brugplannen, drie tunnelplannen en drie alternatieve plannen uit. Daaruit kunnen geïnteresseerde burgers kiezen.



De gemeenteraad kiest tenslotte uit de plannen die de meeste steun hebben ­gekregen. Heel democratisch en zonder achterkamertjes.

Hopelijk toont Amsterdam dan de wil en het lef zijn om zo'n iconische, hightech, innovatieve, zelfvoorzienende (want zonnepanelen) en tientallen banen opleverende brug als de FLIJover te bouwen.



En o ja, de ponten mogen van ons gewoon ­blijven varen.



Tot en met 6 maart kan iedereen zijn of haar mening geven over de oversteek van en naar Noord. De gemeente heeft vier informatiebijeenkomsten aangekondigd.



Lees verder: In 1839 wilde Amsterdam al een brug over het IJ en: De Kop van Java krijgt eindelijk haar 'bijzondere invulling'