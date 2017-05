'Toeristenhaat komt steeds vaker voor in Amsterdam'

Ik werk al vele jaren als gids in ­Amsterdam en omgeving en ben nog altijd apetrots op mijn stad.



Maar vanmorgen had ik een bijzonder slechte ervaring, en merk om mij heen, ­onder collega's, dat toeristenhaat steeds vaker voorkomt. Ik ­bedoel dan niet de ergernissen die ­terecht zijn: midden op straat lopen, dronken feestgangers, te grote groepen.



Daar heb ik zelf namelijk ook een hekel aan. Maar het lijkt wel alsof er een hetze aan de gang is tegen buitenlandse bezoekers die Amsterdam aandoen.



Ik zou het fantastisch vinden als mijn brief geplaatst zou worden, want ik denk dat dit onderwerp leeft in de stad. Dat zou een (gezonde) discussie kunnen opleveren, waarbij de mensen die werken in de toeristenindus­trie en de bewoners op zoek kunnen naar een oplossing.



Want op deze manier is het voor niemand meer leuk.



Roos Koenen, Amsterdam



