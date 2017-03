'Theater en publiek zijn naar elkaar toegegroeid'

Het samengaan van de Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam (TGA) is geen innovatieve managementopwelling of bezuinigingsactie maar het resultaat van een organische ontwikkeling waarin theater en publiek naar elkaar toegegroeid zijn.



Publiek beïnvloedde hier nauwelijks het toneel. Dat heeft grote voordelen gehad voor de vrije artistieke ontwikkeling van de uitvoerende kunsten, maar er is geen theatercultuur ontstaan, dat wil zeggen dat er over en weer geen vanzelfsprekende betrokkenheid is tussen zaal en toneel.



Kunst is in Nederland geen staatsbelang, zoals dat sinds Louis XIV in Frankrijk het geval is, en hoeft - zoals in Engeland - niets te onderwijzen via toneel, waar het publiek dan ook audience heet. De Nederlandse burgerij heeft zich nooit, zoals in Duitsland, geroepen gevoeld zich via de levende kunsten te profileren ten opzichte van de heersende macht.



Geen hechte band

In de steenrijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1648) waren burgers de baas en die waren bezig met geld verdienen, en niet met kunst als maatschappelijke ontwikkeling.