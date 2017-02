'Strategisch stemmen berust op misverstanden'

Algemeen wordt verondersteld dat de grootste partij de premier 'levert', maar dat is beslist geen wet van Meden en Perzen. Willem Drees, Jelle Zijlstra, Barend Biesheuvel, Dries van Agt en nog in '94 Wim Kok gingen allen een kabinet leiden zonder dat hun partij de meeste zetels had behaald.



Als de VVD al de grootste wordt is ze genoodzaakt een coalitie te vormen en dan kan het heel goed gebeuren dat een premier aantreedt uit een partij die het midden daarvan vertegenwoordigt, zeg Pechtold of Buma.



Lood om oud ijzer

Strategisch stemmen betekent stemmen op een partij waar je niet echt achter staat om een verkiezingsresultaat te voorkomen dat je helemaal niet wilt. Het is kiezen voor het minste van twee kwaden. Maar wat bereik je ermee?



Stel, je stemde als GroenLinksaanhanger bij de vorige verkiezingen strategisch op Samsom, om Rutte van de overwinning af te houden. Dat lukte niet, en je kreeg een VVD/PvdA-kabinet onder leiding van Rutte. Als het wel gelukt was, had je een PvdA/VVD-kabinet gekregen onder leiding van Samsom. Lood om oud ijzer, vermoedelijk.



Maar als je je bij je oorspronkelijke voorkeur had gehouden, hadden die twee partijen waarschijnlijk geen meerderheid gehaald en was een derde partij nodig geweest om een kabinet te vormen. D66 wellicht? Had je dat niet liever gehad? Dan was bovendien GroenLinks als oppositiepartij groter geweest, wat - naar uit het vervolg is gebleken - niet van betekenis ontbloot was geweest.