'Stedelijk Museum niet gastvrij voor Amsterdammers met museumkaart'

Bot gedrag

Vandaag wilden mijn man en ik het Stedelijk Museum bezoeken. Als museumkaarthouders gingen wij ervan uit direct door te kunnen lopen via de 'fast lane'.



Helaas werden wij tegengehouden, want er dient een toeslag betaald te worden. De rij wachtende toeristen was erg lang, wij moesten gewoon achteraan aansluiten. Er waren meerdere mensen met een museumjaarkaart, en de irritatie nam zienderogen toe.



Op mijn vraag of ik dan de toeslag ook direct via mijn telefoon kon regelen, zei de bewaking dat ze dat niet wisten. Ik mocht bij hoge uitzondering naar binnen, mijn man werd gesommeerd buiten te wachten. Eenmaal binnen zag ik dat er nog een tweede lange rij stond voor de kassa.



Het is dus vreemd dat kaarthouders eerst buiten in de lange rij wachtenden moeten aansluiten, binnen de toeslag moeten betalen en dan vervolgens een tweede kaartcontrole moeten ondergaan. Daarvoor is toegang naar de expositieruimte immers niet mogelijk.



De dame bij de informatiebalie kon op mijn vraag geen antwoord geven, moest eerst even informeren. Toen ze terugkwam bleek dat het ticket uitgeprint getoond moest worden. Een streepjescode op de mobiele telefoon hoort dus niet bij de mogelijkheden.