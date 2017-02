'Sta samen op tegen het opkomende fascisme'

Mensen die zeggen dat zij spreken 'namens het volk', moeten we niet vertrouwen Aik Meeuse

4. Mensen die de waarheid niet serieus nemen en er een eigen waarheid op na houden, moeten we blijven aanklagen en hun onwaarheden doorprikken. Onafhankelijke journalistiek, gericht op waarheidsvinding, moeten we koesteren en beschermen.



Medezeggenschap

Tegenover opkomend fascisme helpt in tijden van onzekerheid alleen een beweging die aantrekkelijke alternatieven biedt: een beweging die streeft naar structuren waarin ieder mens telt, waarin medezeggenschap een centrale rol speelt, waar belangen van individuen en groepen optimaal gehonoreerd worden en waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de minderheden.



Dat alternatief is solidair met mensen die in de verdrukking komen. Of dat nu in de buurt is, in het land of buiten de grenzen. Mensen die zich willen verweren tegen opkomend fascisme, vragen zich bij keuzen niet alleen af: 'Kom ik wel tot mijn recht?', maar tegelijkertijd: 'Wat betekent het voor de rechten van anderen?'



Het alternatief voor opkomend fascisme is een beweging van zelfbewuste mensen die zich inzetten voor een dynamische, pluriforme samenleving, waarin ieder mensenleven telt en niemand op de eerste plaats komt.

Zo'n samenleving kan niemand alleen maken. Dat kan alleen als we ons er samen voor inzetten.



