'Spreek onbekenden niet op hun gedrag aan'

De brief van de dag van Karina van der Velden trof mij zeer. Zij wijst een fietsende moeder op de gevaren van appen onder het fietsen.



Natuurlijk had die moeder in plaats van uit te halen ('Pats!') ook kunnen zeggen: "U heeft gelijk mevrouw, dank u wel dat u mij op het gevaar attent heeft gemaakt en ik zal mijn rijgedrag verbeteren."



Helaas zit een dergelijke reactie niet in ons systeem, want niemand pikt het door een vreemde terecht­gewezen te worden. Klappen vallen dan al snel.



Vandaag dacht ik na over hoe in zo'n geval als buitenstaander te handelen. Je zou luid en duidelijk 'Hoi' kunnen roepen tegen de fietsende moeder, maar ja, als zij zich omdraait om te kijken wie haar groet, kunnen ook de vreselijkste ongelukken gebeuren.



Mijn conclusie is dat we onbekenden beter niet, of ­alleen in uiterste noodgevallen, op hun gedrag moeten aanspreken. ­Iedere volwassene is voor zijn eigen gedrag verantwoordelijk en gelukkig loopt het in de meeste gevallen goed af.

Eduard Hattuma, Amsterdam