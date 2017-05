'Slettenhaar en Eisenmann bieden vanuit Zuid moedig weerstand'

Met elke ruk naar links in het stadhuis zien zij hun positie ondermijnd

Maar Slettenhaar en Eisenmann zijn natuurlijk niet helemaal gek. Zij hebben terecht oog voor een klein, maar roerig rechts plukje van het electoraat dat vooral binnen hun stadsdeelgrenzen woont.



En met elke ruk naar links in het stadhuis zien zij hun positie ondermijnd. Allereerst door de mogelijke komst van een erfpachterspartij. Die zou VVD-bolwerk Buitenveldert, waar de erfpachtherziening tot grote woede heeft geleid, ­ernstig kunnen verzwakken.



En dan het Forum voor Democratie. Vriend en vijand stellen dat het niet de vraag is óf, maar wannéér Thierry Baudet aankondigt mee te willen dingen naar een zetel in Amsterdam. En vorige week stond in het ­rumoer rond de herdenking van vluchtelingen op 4 mei ineens Leefbaar Amsterdam weer in de schijnwerpers, met een oproep om tegen deze herdenking te gaan demonstreren.



En ook het CDA slaat rechtsaf, zowel landelijk als lokaal. Al deze rechtse bewegingen hoeven maar een paar duizend stemmen te halen, waarschijnlijk niet eens genoeg om een zetel te winnen. Maar al die stemmen komen bij de VVD vandaan en dat baart Obelix en Obelix in Zuid grote zorgen. Of de Amsterdámse VVD dat ook doorheeft, is de vraag.



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



