'Seba-voorzitter is selectief met cijfers over erfpacht'

Dinsdag schreef Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (Seba) en erfpachter in Amsterdam-Zuid, in Het Parool dat de gemeente met de nieuwe overstapregeling voor erfpacht geen transparant en eerlijk systeem creëert.



Helaas is hij wat selectief met cijfers. En de conclusie daaraan verbinden dat er een referendum moet komen, is iemand adviseren een sprong in het diepe te maken zonder te weten of je wel gered wordt. Dat is een volstrekt onnodig risico en on­gewenst voor de bulk van de erfpachters in Amsterdam.



Het gebruik van de buurtstraat­quote (BSQ, het deel van de WOZ-waarde dat aan de grond wordt toegerekend) als eerste indicatie voor de grondwaarde laat zien dat de groep met de hoogste BSQ-waarden, dus tussen 45 procent en 50 procent, slechts 2 procent van de erfpachters is.



Dat 70 procent van de erfpachters, zo'n 133.000 in getal, onder de BSQ van 30 procent zit en dat 91.548 erfpachters of 48 procent zelfs onder een BSQ van 20 procent zit. In de laagste categorie met een BSQ kleiner dan 10 procent zitten 58.513 erfpachters.