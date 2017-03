'Schrappen zitplaatsen in tram is asociaal van GVB'

Meer zitplaatsen

Met enige verbazing las ik de plannen van het GVB om - nog - meer zitplaatsen in de tram te schrappen. Gelukkig hebben we nog Bart Weggeman van Cliëntenbelang Amsterdam, die in de bres springt voor mensen met een beperking. Hulde!



Ik ben geen deskundige op het gebied van openbaar vervoer, maar volg wel de media, die met toenemende regelmaat berichten over voor de politiek een van de grootste zorgen in Nederland: de snel stijgende vergrijzing. Nederlanders, en dus ook Amsterdammers, hebben een hogere levensverwachting, maar ­lichamelijke tekortkomingen en ­beperkingen worden zeker niet uitgesloten.



Als je ervan uitgaat dat Amsterdammers alleen maar ouder worden, zou het GVB eerder meer dan minder zitplaatsen moeten creëren.

Daarnaast neemt de ­hufterigheid - helaas - alleen maar toe en is het bijna utopisch te mogen verwachten dat er nog een jongere voor een oudere opstaat. En wie het lef heeft iemand erop aan te spreken, kan een linkse of rechtse hoek of nog erger verwachten.

Jaap Janse, 't Zand