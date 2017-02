'Schiphol heeft niets geleerd van het verleden'

Daar gaan we weer. De groeiplannen van de KLM komen in gevaar nu Schiphol niet verder kan uitbreiden. Zij moeten worden aangepast, zegt KLM-topman Pieter Elbers zaterdag in Het ­Parool.



Met de aardbevingen in Groningen worden ook in Nederland de gevolgen zichtbaar van de manier waarop wij omgaan met de aarde. Groningen concretiseert de klerezooi die we achterlaten voor de volgende generatie.



De alarmbel is aan Elbers niet besteed. Wegkijken is zijn devies. Blijkbaar werken de misleidend groene marketingtrucs van de KLM (we vliegen op frituurvet) niet meer. Want op perverse wijze probeert de topman het milieu te reduceren tot geluidsoverlast. Die zou sterk zijn verminderd door innovatieve vliegtuigen. De cijfers liegen niet. De afgelopen vijftien jaar is de overlast sterk toegenomen door het grote aantal extra vliegbewegingen. Alle innovatie ten spijt.



Milieu is helaas meer dan herrie. De olie raakt op. Door verbranding ervan komt CO2 vrij en dat leidt tot opwarming van de aarde. De luchtvaart draagt daar voor een aanzienlijk deel aan bij. Met alle vervuiling, ziektes, klimaatgevolgen en kosten van dien. Voor Elbers geldt: ogen dicht en groeien maar.



Bij kritiek wordt bij wijze van chantage de werkgelegenheidskaart getrokken. Elk jaar blijken tienduizenden mensen meer afhankelijk van Schiphol, volgens de KLM.



Elbers rept niet over Parijs, over het grote percentage zieke burgers rond Schiphol, over de ruim 30 miljard euro die Nederland de komende jaren investeert in het ophogen van het dijkenstelsel om voorlopig bestand te zijn tegen de stijging van het waterpeil. Over de vluchtelingenstroom. Meer, meer en op korte termijn. Elbers is medeplichtig aan een nieuwe ereschuld.



Erik Timmermans, Amsterdam