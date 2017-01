'Samenwerking is vereist bij terreurbestrijding'

Terroristen slaan steeds vaker toe in het publieke domein. Rondschietende dwazen en op menigten inrijdende vrachtwagens zijn niet te voorkomen. De voorbereiding op dit soort maatschappijontwrichtende situaties vergt echter wel een multidisciplinaire samenwerking tussen publieke organisaties, private ondernemingen, kenniscentra, media en de bevolking.



Veiligheidsbewustzijn

Het is juist de laatste categorie, de burger, die als first responder onmisbaar is in de bestrijding van de misdaad. Ook religieuze instellingen, zorgcentra, scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en buurtschappen zullen zich beter op dit soort crisissituaties moeten voorbereiden. Het veiligheidsbewustzijn zal daardoor tot in de poriën van de samenleving toenemen.



Daarom een oproep aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het openbaar bestuur. Span het paard niet achter de wagen en vermijd maatregelen die vanuit een risicoregelreflex worden genomen. Wees transparant en eerlijk in de ­informatievoorziening en bied de Nederlandse samenleving concrete handelingsperspectieven die passen bij de verschillende dreigings­niveaus.



Dat vraagt overigens wel om een gezonde dosis lef binnen ons gejuridiseerde en gepsychologiseerde poldermodel. Voorbereiding op terreurdaden is iets van ons allemaal en niet slechts voorbehouden aan enkele 'deskundigen' in Den Haag. Het zou tragisch zijn wanneer we pas na een grootschalige terroristische aanslag in Nederland tot dit besef komen.



De kracht van het professionalisme moet het winnen van de macht van de bureaucratie.



Dat zal ons een veiligere samenleving brengen. De begrippen minimaal, beperkt, aanzienlijk, substantieel en kritiek krijgen dan ook veel meer betekenis. Daar is het uiteindelijk om te doen.