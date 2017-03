'Reinier van Dantzig krijgt trumpiaanse trekjes'

Dat de stad groeit, is prima, maar het ontbreken van een doortastende aanpak is niet prima

Het is hilarisch dat Van Dantzig durft te beweren dat Kajsa Ollongren (of D66) een start heeft gemaakt met de aanpak van de problemen.



Alarmerend is echter dat Reinier van Dantzig trumpiaanse trekjes krijgt. Als ondernemer leeft hij van datgene wat zijn eigen wethouder nu probeert in te dammen: horeca, toerisme, vermaak.



Van Dantzig heeft niet alleen een pettenprobleem, hij is ook toe aan een nieuwe bril.



Hoe kun je het onderwerp 'drukte' nu nog steeds bagatelliseren, terwijl de effecten van de hotelstop vooral 'merkbaar' zijn in 'vergunningen die helaas al verleend waren'? Terwijl er nog helemaal niets is gedaan aan het versterken van de handhavingscapaciteit? Terwijl het team dat de illegale vakantieverhuur moet aanpakken tegen een steeds grotere achterstand aankijkt? Terwijl de stad verder verdicht?



Dat de stad groeit, is prima. Maar het ontbreken van een doortastende aanpak om die groei enigszins gecontroleerd te laten verlopen, is niet prima.



