'Pats! Daar had ik een klap in mijn gezicht te pakken'

Of ik niet zo'n grote bek tegen haar wilde opzetten en dat ik me niet met haar moest bemoeien.

Het beloofde een mooie, zonnige dag te worden. De merels zongen uitbundig en de eenden kwetterden en spetterden dat het een lieve lust was. Suus had op strategische plekken haar urinesporen achtergelaten en naar mijn volle tevredenheid in twee keer haar darmpjes geleegd. Terug naar huis, hondje afleveren en dan naar school.



Op het pad terug naar huis kwam een moeder append aanfietsen. Voorop zat een kind. Terwijl ze me met gebogen hoofd passeerde, zag ik dat achterop nog een kind zat.



In een opwelling riep ik haar toe dat appen op de fiets gevaarlijk is, helemaal met twee kinderen erop. Ze scheen het gehoord te hebben want verderop keek ze op, stopte en keerde om.



Ze fietste op me af en bleef vlak voor me staan. Ze leek eind twintig, had lang bruin steil haar en een wat pafferig gezicht met een geaderde huid. Of ik niet zo'n grote bek tegen haar wilde opzetten en dat ik me niet met haar moest bemoeien.



Ik herhaalde nog eens wat ik had gezegd, dat ze append een gevaar is voor medeweggebruikers en voor zichzelf en de kinderen.



Pats! Daar had ik hem te pakken. Met haar rechterhand had ze naar mijn linkerwang uitgehaald.



Verbaasd greep ik haar bij de arm en vroeg haar of ze het normaal vond dat ze in het bijzijn van haar kinderen een ander mens aanviel. "O ja, hoor," antwoordde ze, "krijgen ze tenminste een goed voorbeeld van hoe je met mensen zoals jij moet omgaan, lelijk wijf."



Het meisje achterop, ik schatte haar een jaar of drie, vier, begon te huilen. Omdat er honderd reacties door mijn hoofd vlogen en ik niet kon kiezen, maar ik medelijden had met het kindje achterop, koos ik niks. Ik liet haar arm los en ze fietste weg.



Twee dagen later had ik er nog last van. Honderd vragen spookten door mijn hoofd en op geen enkele had ik een antwoord. Moest ik echt eens stoppen met mijn zogenaamde wereldverbeterende opmerkingen?



Uiteindelijk besloot ik dat ik haar en mezelf moest vergeven. Daar ben ik nog steeds mee bezig.



Karina van der Velden, Amsterdam