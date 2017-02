'Ons wetsvoorstel lijdt aan zelfde kwalen als Trumps decreet'

Elke staatsburger heeft het recht om zijn land te verlaten en daarheen terug te keren

Ook is het voorstel in strijd met internationaal recht. Elke staatsburger heeft het recht om zijn land te verlaten en daarheen terug te keren. Zo staat het in het door Nederland geratificeerde Vierde Protocol bij het Europees Mensenrechtenverdrag.



De staat die de nationaliteit van zijn burgers afneemt met het uitsluitende doel ze buiten de deur te houden en niet meer te hoeven toelaten schendt deze verdragsbepaling. Een fundamenteel recht van staatsburgers wordt zo met een slinkse beweging gefrustreerd. Dat ze nog een ander land hebben waar ze in mogen neemt de Nederlandse verplichting niet weg.



Sluipwegen

De regeling waarschijnlijk ook contraproductief: repatrianten die officieel niet meer naar Nederland mogen komen, zullen allicht sluipwegen bewandelen en verder onder de ­radar blijven.



Beter is het ze aan de grens op te wachten en in voorlopige hechtenis te nemen in afwachting van berechting. Maar dat is niet de opzet van het wetsvoorstel. Dat wil nu juist de strafrechter buiten beeld houden. Op aangeven van de inlichtingendiensten is het de ­minister die het Nederlanderschap ontneemt, en dat kan dan later door de bestuursrechter enigszins getoetst worden.



Alleen: de rechtsbescherming is dan wel uiterst gebrekkig. De ­betrokkene is afwezig, kent het besluit niet, en het bewijsmateriaal over zijn betrokkenheid bij terroristische organisaties, afkomstig van de inlichtingendiensten, is geheim. Om de schijn op te houden nog iets aan rechtsbescherming te doen heeft men bedacht dat het de minister is die tegen zijn eigen besluit in beroep gaat bij de bestuursrechter! Een malle figuur.



Kortom, als het de Nederlandse overheid ernst is met de verontwaardiging over de decreten van Trump, doet zij er goed aan dit wetsvoorstel in te trekken: het lijdt aan dezelfde kwalen als het decreet van Trump.