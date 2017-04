'Omarm het verleden van de Bijlmer inclusief de problemen'

Enkele jaren geleden hoorde ik een verhaal dat mij als Bijlmerverslaggever in hoogste staat van ­opwinding bracht. Een Surinamer die in de jaren zeventig dansfeesten organiseerde in de voormalige Manifestatiezaal bij Ganzenhoef vertelde trots dat Ferry Maat geregeld langskwam om inspiratie op te doen voor zijn legendarische Soulshow op donderdagavond. Schitterend verhaal, vond ik. In gedachten zag ik de radiomaker - strakke broek met wijde pijpen, leren jasje, zonnebril in het haar - leunend tegen de muur druk aantekeningen maken in een schrijfblokje.



Nu is de journalistiek een hondsmoeilijk vak, maar soms is het ook heel simpel. Ik besloot bij de primaire bron te rade te gaan, en mailde Maat met de vraag of hij nog herinneringen had aan zijn bezoeken aan de swingende Bijlmer, en welke muziek hij daar zoal had opgepikt. Het antwoord kwam per kerende post: Maat liet mij in vriendelijke bewoordingen weten geen bijzondere herinneringen te hebben aan de feesten op Ganzenhoef, ook omdat hij van zijn leven nog nooit een voet in de Bijlmer had gezet.



Café De Nachtegaal

Ferry Maat is dus nooit in de Bijlmer geweest. Jammer voor de Bijlmer, jammer voor hem, jammer voor het verhaal. Gelukkig blijft er een lange lijst bekende mensen over die wel in de Bijlmer waren. Todd Rundgren, The Eagles en Roxy Music streken neer in café De Nachtegaal, Rob de Nijs woonde er, net als Remco Campert, ­Alfred Lagarde, Boy Edgar, schoenenkoning Jan Jansen, Paul Haenen, August Willemsen, Ron Brandsteder, Heere Heeresma, Pi de Bruijn, Hein de Kort, Ed van Thijn, Lieve Hugo en Rudy Bedacht, musicoloog en schrijver van het alternatieve Europees volkslied.