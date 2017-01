Ze werden even alleen gelaten. "Hoe deed ik het, schatje?" "Je deed het goed, lieverd."

"Goed? Is dat alles?"

"Ja... Hoezo?"

"Dus ik deed het niet geweldig?"

"Jawel, Donald."

"Iedereen vond het geweldig. Maar jij vond het goed."

"Ik vond het ook geweldig. Echt."

"Obama vond het niet goed."

"Ja, maar dat is begrijpelijk, schatje."

"Hoezo vind jij dat begrijpelijk?!"

"Je viel hem aan. Dan is het begrijpelijk dat hij wat jij zei niet zo goed vond."



"Dat is kinderachtig van hem, Ivanka. Ik was echt geweldig. Dat zei iedereen. Obama is een kinderachtige man."

"Ja... "

"En Michelle zei ook niets over mijn speech."

"Nee, maar hij was goed."

"Nu zeg je weer dat hij goed was, Melania. Je vond hem niet echt geweldig, hè?"

"Jawel, Donald. Ik vond hem meesterlijk."

"Maar Obama bleef stoïcijns en Hillary ook. Ze durven nog steeds niet te erkennen dat ik gewonnen heb. Want ik heb gewonnen."



"Jij hebt gewonnen. Dat is heel knap van je, Donald."

"Ja, ik heb gewonnen. Maar zij doen expres heel naar tegen mij, terwijl ik ze nog heb ontzien. Ik had ze veel harder kunnen aanpakken. Barack heeft er een puinzooi van gemaakt. En ik had het fatsoen om in algemene termen te spreken. Ik had die kleine misdadigster, die Hillary, ook nog in mijn speech kunnen noemen. Heb ik niet gedaan. Ik had ze kapot kunnen maken! Deed ik niet."



"Nee, je was groots, iconisch, nu al de beste president van Amerika."

"Nu overdrijf je weer. Is dit ironie?"

"Nee Donald. Ik meen het."

"En ik heb die toespraak helemaal zelf geschreven. Niemand heeft mij geholpen."

"Ja, heel knap... Dat je dat kunt."

"Maar Obama keek weg. Dat zag ik gewoon vanuit mijn ooghoeken."

"Hij applaudisseerde wel."

"Heel magertjes... Maar die speech was toch goed?"

"Hij was geweldig."

"Hij was duidelijk! Misschien niet heel geweldig, maar wel heel duidelijk, en dat is geweldig."



"Ik heb ook veel mensen zien klappen."

"Veel? Wie klapten er dan niet?"

"Ach, trek het je niet aan."

"Nee, wie klapte er niet?"

"Een paar Hollandse commentatoren..."

"Als ik wil bombardeer ik Kopenhagen in één keer kapot."

"Het is niet Kopenhagen. Het is Brussel, schat. Maar maak je niet druk. Waar hebben we het over. Het was geweldig."



