'Neem de 'witte' modewereld niet voor lief'

Verder is het probleem van het modeveld dat een overheersende manier van denken wordt geaccepteerd. Door te breken met de vanzelfsprekendheid en voor lief genomen aannames die mensen gebruiken om de wereld eenvoudig te nemen voor wat die is, 'wit', kan het symbolisch geweld dat plaatsvindt worden blootgelegd.



Het concept 'symbolisch geweld' van Bourdieu is eenvoudig gezegd een vorm van geweld waaraan de persoon die het ondergaat medeplichtig is, in dit geval de hoofdredacteur van Vogue.



Afhankelijk van machthebbers

Het is van belang om te breken met de 'common sense', de voor lief genomen aannames, als je de machtsstructuren bloot wil leggen. Maar de sociale werkelijkheid is complex en alles hangt met elkaar samen.



Verschillende krachten spelen in het modeveld dus een rol en uit de posities van de mensen blijkt een duidelijke hiërarchie. De structuren die mensen zich (on)bewust eigen maken, worden van bovenaf opgelegd. In het geval van Swerinks positie is dat die van adverteerders, de grote modehuizen, de investeerders in het blad. Of je wil of niet, voor het voortbestaan van je blad ben je afhankelijk van wat deze machthebbers willen.



Afgelopen jaar, tijdens een van de lezingavonden, werd de opmerking gemaakt dat deze machthebbers, in dit geval adverteerders, als doel hebben dat we ons als consument/lezer spiegelen aan een beautybeeld, en dat we allerlei middelen nodig denken te hebben om dat te ­bereiken. "De industrie draait daarop," werd er gezegd. "En wij als magazines zijn daarvan afhankelijk."



Hard nodig

Ook werd hier genoemd dat deze beautystandaarden van veelal witte en dunne modellen daarom van bovenaf wordt opgelegd en dat het salaris van de mensen bij de magazines hiervan afhankelijk is.



De aannames en zogenaamde objectieve en onderliggende machtsstructuren hebben altijd 'wit' centraal gesteld, de weerstand rondom ­'diversiteit' wordt iets zichtbaarder vandaag de dag.



Het debat kan alleen gevoerd worden door naar het hele systeem te kijken, maar de mensen op prominente posities binnen het veld zijn hard nodig om het open te breken. Swerink lijkt deze taak op zich te nemen na de bak van kritiek die ze over zich heen kreeg. Via Instagram laat ze weten dat ze de commotie ziet als een 'wake-upcall' om diversiteit binnen de industrie te adresseren. Ik ben benieuwd naar haar plannen.