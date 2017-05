"Mijnheer Holman, u schrijft heel vieze stukjes is het niet?"'

Ik... hou erg van vrouwen, mevrouw. En ik...

"Het spijt mevrouw. Ik weet nog steeds niet wat ik precies fout heb gedaan, mevrouw, ik..."



"Zwijg! Vieze oude man! Met je vieze oude praatjes! Oude mannen met hun gore ouderdomskwalen, met hun slecht werkende prostaat, hun hartritmestoornissen en hun ­potentieproblemen gaan in columns vrouwen te lijf! Met keiharde ironie nog wel. Die vrouwen hebben daar schoon genoeg van."



"Ja, dat heb ik gemerkt, ­mevrouw."



"Zwijg, ik heb u niet om commentaar gevraagd! Wat vindt uw dochter hier eigenlijk van?"



"Die vindt het heel erg, ­mevrouw de rechter. Ze is in een klooster gegaan en bidt voor me. Ze wil geen contact meer met mij. Het contact loopt via de directie van het viezeoudemannenhuis waar ik momenteel opgesloten zit."



"Wat had u zelf voor straf in gedachten, mijnheer Holman?"



"Ontzegging van mijn ironie-bevoegdheid, mevrouw?"



"O, mijnheer denkt er weer makkelijk van af te komen? Nou nee. Wij dachten meer aan virtuele castratie!"



"Tja... dan ben ik... virtueel geen man meer..."



"Precies! Zelden zo'n vies mannetje voor mijn Hof gehad. Zou u uw excuses niet aanbieden?"



"Alleen virtueel mevrouw."



