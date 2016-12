'Met deze maatregelen zal het toerisme alleen maar toenemen'

Dit zijn nou precies de maatregelen die niet werken

Zijn er meer files, dan leggen we meer asfalt aan. Hierdoor wordt auto-rijden (aanvankelijk) weer aantrekkelijk. Meer mensen nemen dus de auto, waardoor er weer nieuwe files ontstaan et cetera.



Kortom, de nu voorgestelde maatregelen om overlast door toerisme in te dammen, faciliteren juist de komst van nieuwe groepen toeristen.



De ­impliciete boodschap is immers: kom naar onze mooie stad, want we hebben nog genoeg ruimte in andere delen van de stad. Ik durf daarom gerust met iedereen de weddenschap aan dat het toerisme de komende ­jaren alleen maar verder zal groeien!

Bart Nooij, Amsterdam