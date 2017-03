'Media helpen populisten zelf het podium op'

Johnson hoefde zijn leugens slechts over de tijdsperiode van een maand levend te houden, omdat dat voldoende was om de kiezer mee te krijgen in zijn politieke ambities waarin de EU als boosdoener werd opgevoerd.



De media smullen van de leugens. Het doet er niet toe of wat gezegd wordt waar is of niet. Ook niet of leugens via Twitter of andere middelen worden verspreid. Elke uiting wordt overgeschreven door de media. Zelfs waarheid­checken helpt niet, alleen al omdat voor op de krant de leugen in chocoladeletters wordt afgedrukt en de nuance op pagina 5 in het klein is afgedrukt.



Het is de vraag wanneer media ophouden in de val te trappen die de populist voor hen zet. Wellicht zouden de media zich kunnen spiegelen aan The Huffington Post, die op 26 juli vorig jaar al constateerde: 'We made Trump.' En wat doen we in Nederland?