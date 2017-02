'Mark Rutte zet mij neer als minderwaardig'

Dit zijn voorbeelden van situaties die ik heb meegemaakt, gebeurtenissen waardoor ik mij persoonlijk aangesproken voel door de uitspraak van Rutte. Er zijn genoeg mensen in Nederland die ook in soortgelijke of andere situaties terecht zijn gekomen, waardoor zij het niet prettig vinden om hier in Nederland te wonen.



Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen, dat premier Rutte een dergelijke uitspraak niet had mogen doen. Die kan worden gezien als racisme, omdat hij mensen met een andere etnische achtergrond als een mindere Nederlander beschouwt.



Saamhorigheid

Door op deze manier onderscheid te maken tussen mensen met of zonder andere etnische achtergronden, zorgt hij voor verdeeldheid in de Nederlandse samenleving. Als minister-president zou hij saamhorigheid moeten creëren, maar in plaats daarvan slaat Rutte op de trom van Geert Wilders.



De minister-president zou zich niet zo veel door zijn onderbuikgevoelens moeten laten leiden. Hij zou zich in de toekomst moeten afvragen wat de werkelijke problemen in de samenleving zijn en hier een oplossing voor moeten vinden.



