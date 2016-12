'Maatregelen tegen budgettoerisme? Ik schaam me dood'

Maatregelen tegen overlast van de budgettoerist worden opgelost door de wethouder van Financiën? Die heeft alleen maar eurotekens in zijn ogen.



In het hele artikel in Het Parool van woensdag wordt uitsluitend verteld hoeveel miljoenen meer er binnen zullen komen. De heer Kock wil alleen nog 'gezinnen of stelletjes die in een wat duurder hotel slapen, naar een museum gaan en op tijd in bed liggen'.



Ik zou mensen die na elf uur nog op zijn, extra belasting laten betalen en de museumkaartjes ook gelijk duurder maken. Ik schaam me dood.



Dit zijn elitemaatregelen. Er komen borden te staan met 'verboden voor mindervermogenden.' Mensen die misschien het hele jaar gespaard hebben voor een paar dagen Amsterdam zijn niet meer welkom.



Gaan we ook de statushouders zo beoordelen? Alleen de hogeropgeleiden mogen hier blijven? Doe liever wat aan alle Nutella- en frozenyoghurtwinkels, dan komt er vanzelf wel een selectie.

R. Brokmann, Amsterdam