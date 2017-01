'Maak nu werk van een echte IJboulevard'

Het ontbreken van een plan voor de openbare ruimte wordt wel heel pijnlijk voelbaar

Nu Pllek een groot deel van de NDSM-oever in particuliere exploitatie heeft genomen, wordt het ontbreken van een plan voor de openbare ruimte daar wel heel pijnlijk voelbaar.



Bij de Noorder IJplas is ruimte om de route langs de oever door te trekken naar Zaandam, maar tot nu toe is nagelaten de grond voor het doortrekken van de route naar het natuurgebied toe, te reserveren.



Nieuw rondje

Wat de oostkant van de boulevard betreft is de oever openbaar tot het Motorkanaal, maar nog niet aantrekkelijk vormgegeven. Sinds 2011, het jaar dat restaurant Stork opende, ligt er een plan voor een beweegbare brug over het Motorkanaal. Die is nog niet gebouwd. Nu het Drakaterrein is vrijgekomen, is het hoog tijd een fraai vervolg van de route langs de Storkhallen en het Drakaterrein te ontwerpen en uit te voeren.



De kruising van de boulevard met een verlengde Jan Schaeferbrug biedt een uitdaging op dat punt iets fraais te realiseren. Vervolgens kan de route vrij gemakkelijk over de kade bij Hotel de Goudfazant worden doorgetrokken. Daarmee wordt een nieuw rondje rond het IJ mogelijk, nu er een pontverbinding is van het Azartplein naar het einde van de Van Hasseltweg.



Bestemmingsplannen

Om het oplossen van knelpunten te bespoedigen, is het gewenst om het idee sterker te verankeren in het ruimtelijke ordeningsbeleid en waar nodig op te nemen in bestaande bestemmingsplannen. Dat vergemakkelijkt het reserveren van geld voor onteigening en het realiseren van aanlegsteigers op goed gekozen punten langs de oever.



Het is aan het bestuur van Amsterdam om de realisatie van 'de groene oever van het IJ' nu krachtig ter hand te nemen. Het is een publiek belang en moet daarom niet afhankelijk worden gemaakt van toevallige initiatieven van particulieren langs de noordelijke IJoever.