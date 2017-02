Deze film is walgelijk blank, anti­feministisch en pro-Trump!

Het is gif!



Wat een benauwdheid golft er uit die film, wat een benepen kerstgedachte straalt hij uit. Bij gevoelige personen veroorzaakt het zien ervan onmiddellijk een suïcidale depressie. En men zendt hem ook altijd uit op kerstavond!



Heb ik het nu goed begrepen en wil men een lullig vervolg op deze film maken? Mag ik dan alstublieft even modern redeneren? Deze film is fascisme. Deze film is populisme. Deze film zit vol racisme! Deze film is walgelijk blank, anti­feministisch en pro-Trump! Het is een met zoutzuur gevulde bonbon voor de bevolking die zich met liefde laat belazeren.



Het is een klapsigaar gevuld met dumdumkogels. Trap er niet in! Blijf ervan weg! Zeker met Kerstmis. Weg met dat leugenachtige optimisme.

Optimisme is trouwens sowieso misplaatst. Weg met ­deze film, die eveneens misplaatst vertrouwen in de mensheid toont.



Wantrouw de mens. U wordt dagelijks belazerd! Vooral door dit soort cinematografische wanproducten, maar Love Actually is wel de ergste.

Het thema van deze film is: de mens is goed en liefde bestaat. Het omgekeerde is het geval. De mens is slecht en liefde bestaat niet.



Ik ga nu een speciale anti-Love Actually-politie formeren om alles wat met deze film te maken heeft te doen verdwijnen.



Love Actually is een klok die naderend onheil luidt.



