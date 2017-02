'Loos alarm: de volkswijk verdwijnt níet uit Noord'

Dan het onderzoek zelf. Bureau OIS heeft de onderzoeksvraag van stadsdeel Noord klakkeloos geaccepteerd. Noord is onderzocht alsof het een geïsoleerd woongebied is. In werkelijkheid is het volledig onderdeel van de op hol ­geslagen Amsterdamse woningmarkt.



Het zegt niet zo veel dat er de laatste jaren meer hoger opgeleiden en studenten in Noord wonen. Afgaand op de geluiden dat onze stad een pretpark wordt van hoger opgeleiden, is het in de andere stadsdelen net zo.



Vals alarm

Tot voor kort woonden nergens in Amsterdam zo weinig studenten en hoger opgeleiden als in Noord. Ja, dan heb je al snel een toename.

Dan de cijfermatige bevindingen, want die ­lijken reden om aan de alarmbel te trekken.



Het percentage sociale huurwoningen in Noord slonk in tien jaar van 80 naar 62 procent. Maar het is is vals alarm. Het college van b. en w. (met de SP als portefeuillehouder Wonen) streeft naar de ideaal-norm van 35 procent sociale huurwoningen.



Ja, er is een afname, maar met 62 procent blijft Noord nog koploper in betaalbaar wonen.