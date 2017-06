'Laten we vooral trots zijn op onze mooie stad'

'Centrumbewoner raakt vervreemd,' staat woensdag in Het Parool. Als ik met weer zoals in de afgelopen dagen over de grachten naar mijn werk fiets en 's avonds terug, word ik vervuld met blijdschap dat ik in deze stad mag wonen én voor de stad mag werken.



Dan zie ik al die prachtige monumenten en schitterende huizen, waarvan vele, in tegenstelling tot vrijwel ­alle binnensteden elders in Europa, relatief nog zeer betaalbaar zijn.



Nationaliteiten en culturen

Dan zie ik restaurants in vele soorten en maten en in allerlei prijsklassen. Dan zie ik café's van bruin tot postmodern en hipster en alles ertussenin. Dan zie ik vele nationaliteiten en culturen, verenigd in een kosmopolitische wereldstad.