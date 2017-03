'Kuzu, wees trouw aan Nederland, niet aan Erdogan'

Wees trouw aan de Nederlandse Grondwet, niet aan de Turkse president Erdogan

Daags na de verkiezingen sprak ik een bezorgde Amsterdammer. Als autochtone homoseksueel in Nieuw-West maakt hij zich zorgen over Denk.



Hij schrok van de gewelddadige Erdogan-demonstratie op Plein '40-'45 en is bang dat dit stadsdeel na de raadsverkiezingen verandert in Klein Turkije.



Natuurlijk heb ik uitgelegd dat we pas volgend jaar een stadsbestuur kiezen en dat in coalitieland Nederland nooit één enkele partij de dienst uitmaakt. Tegelijk maak ook ik me zorgen over de groeiende polarisatie in de politiek.



Daarom heb ik een verzoek aan Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan, de voormannen van Denk. Jullie hebben nu op eigen kracht drie zetels verworven in het parlement. Maak daar zorgvuldig gebruik van. Werk samen, in plaats van mensen te demoniseren.



Wees trouw aan de Nederlandse Grondwet, niet aan de Turkse president Erdogan. En respecteer de media, want net als andere partijen hebben ook jullie de plicht om je daden te verantwoorden.



