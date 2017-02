Ik moest denken aan al die figuranten die we in die bootjes hebben gezet

"Ja, dat wel..."



"Je had het over de verkiezingen in Nederland."



"Ik vond het raar om het daar niet over te hebben."



"Het had ook te maken met je film toch?"



"Nou... ja, De blonde god is natuurlijk gewoon een film. Het is niet een politiek pamflet."



"Kun je herhalen wat je in je toespraak zei?"



"Nou... eh... Ik zei zoiets van: 'Ik wil opkomen voor de mensen, opkomen voor de kinderen, opkomen voor allen die het moeilijk hebben. We leven nu in een verschrikkelijke wereld en in Nederland hebben we iemand, ik zal zijn naam niet noemen, maar op hem zijn de nu al bekendste regels van mijn film van toepassing: 'Het vreemde is niet altijd eigen...!'"



"En toen stond iedereen op!"



"Dat had ik natuurlijk helemaal niet verwacht. Maar de film bevat een boodschap die natuurlijk in deze tijd aanslaat. Ja, toen kwamen de traantjes."



"Een vraag die ik moet stellen: komt er een vervolg op De Blonde God?"



"Jij bedoelt een De Blonde God II? Misschien. Deze film is natuurlijk een protest, maar ook een waarschuwing, een spiegel. Het is iets dat overal kan gebeuren. Ik zie mensen heftig op deze film reageren. Ze nemen mij van alles kwalijk. Ik geloof dat zij niet helemaal hebben begrepen waarom ik deze film wilde maken. Gelukkig zijn er heel veel mensen, onder wie de jury, die precies weten wat er nu gaande is en die menen dat ik de vinger op de zere plek heb gelegd. Kan ik dat bij een vervolg weer?"



