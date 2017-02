"Je bent heel echt, mama."

We blijven hier. Tot het over is. Voor even

"Ik weet zelf amper wat echt is. Ik heb zo lang alsof gedaan."

"Nu doe je niet alsof."

"Niet meer bij jou en papa. Verder ziet niemand wie ik ben. Soms lukt het me even allemaal prima. Tien ­minuten later denk ik: was ik maar dood."

"Ach, mama."



"Sorry. Sorry dat ik dat zeg. Dat gevoel gaat ook weer weg."

"Ja. Dat weet je toch wel, hè? Het is altijd weggegaan."

"Ik zie overal mensen leuk met elkaar praten. Ik kan het niet. Nou ja, ik kan het wel, want ik ben niet asociaal."

"Iedereen vindt jou altijd zo lief."



"Ik doe het, ik praat. Maar ik voel niets. Al die bezoekers in De Nieuwe kerk. Ik zag ze haar bewonderen. Die mooie vrouw die niet echt was. Ik ben op een bankje gaan zitten. En ik heb gehuild. Om haar. Om mezelf. Ik weet 't niet."



"Mam?"

"Ja?"

"Ben je bang? Voor die opname?'

"...."

"Het is voor het eerst, hè."



"Straks kan ik het niet. Al die mensen die ik niet ken. Ik ben niet asociaal. Ik ben non-sociaal."

"Nog een paar weken, oké? Hé. Kom eens bij me. Kijk, het wordt al donker. Sorry, knijp ik je?"

"Nee. Dit is fijn."

"Je hoeft nu nergens heen, goed?"



"Ik wilde niet huilen."

"Dat weet ik."

"Sorry."

"We blijven hier gewoon een tijdje zitten."

"Ja."

"We blijven hier. Tot het over is. Voor even."



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken, waaronder recentelijk nog Ajax, Mijn Club (2015). Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool. Lees hier al haar columns terug. Reageren? r.schlikker@parool.nl