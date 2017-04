'Is het leven van een dakloze nou miserabel?'

Hij verliet zijn land met het voornemen, de belofte en de hoop hier een beter bestaan op te bouwen

Vrijwel ­altijd klagen of jubelen we even over het weer. Hij vertelt dat hij er wat werk bij heeft. Een andere keer dat hij die 'baan' weer kwijt is. Dat hij een tijdje naar de gevangenis moet om zijn schuld, 250 euro aan boetes voor overnachten in het park, af te betalen. Dat hij ergens onderdak heeft gevonden. Een volgende keer dat hij daar weer heeft moeten vertrekken. Of hij doet zijn beklag over een pijnlijk been.



Maar, hoe groot zijn ellende ook is, hij eindigt altijd optimistisch.



Terugkeren is geen optie

Jaren geleden verliet hij zijn thuisland in Oost-Europa met het voornemen, de belofte en de hoop om in Nederland een beter bestaan op te bouwen. Zonder succes. Tot op de dag van vandaag heeft hij zijn familie niet durven te vertellen dat het anders liep. Hij belt regelmatig met zijn moeder, maar verzwijgt dat hij hier op straat leeft.



Terugkeren is voor hem geen optie. Daarvoor is hij te trots.