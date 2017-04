'Inkrimping Waterlooplein houdt elke verandering tegen'

Sinds een jaar sta ik op het Waterlooplein en ik verkoop daar lp's en curiosa. In december 2016 verscheen in Het Parool het bericht dat de gemeente het Waterlooplein wil veranderen. Ze vindt de gemiddelde bezettingsgraad van het plein, 60 procent, te laag. In de praktijk betekent dit in de winter, bij wind en regen, 30 procent, en in de zomer 100 procent.



Voorts, bleek tijdens een informatieavond, vindt de gemeente het 'een troep'. Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur in

Centrum: "Ik schaam me de ogen uit mijn hoofd als ik over het plein loop." Ook vindt de gemeente het onderhoud van het plein, waar zij overigens zelf verantwoordelijk voor is, beneden de maat.



Inkrimpen en een binnenmarkt

De gemeente wil een stadsplein creëren waar de markt overdag 'te gast' is. Ze wil de Stopera gedeeltelijk openbreken voor horeca die ook

's avonds open is. In de Stopera komt verder een binnenmarkt met lokale producten.