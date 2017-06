'Ik kan vast wel een extra large van mezelf maken'

In de grote pauze vraagt ze of hij met haar naar de ­bioscoop wil. Het is druk op het schoolplein. De kinderen die nog niet met roken zijn begonnen, eten een ­boterham.



"Nu? Ik heb straks nog twee uur scheikunde."



"Dat we ergens horen te zijn, wil niet zeggen dat we ­ergens moeten zijn. Ik heb al kaartjes voor ons ­gekocht," zegt ze.



De jongen wil ja zeggen en hij gaat ook ja zeggen, maar toch kijkt hij nog even op zijn horloge om haar te plagen. Hij weet al heel lang dat ze verliefd op hem is. Ze steekt haar gevoelens namelijk niet onder stoelen of banken, nee, ze steekt het in schreeuwerige neonletters en graffiti.



Ze fietsen samen over de Vijzelstraat. Zij aan zij. Soms raken hun sturen elkaar. Zij kijkt naar hem en hij kijkt naar de weg. Hij weet nog niet zeker of hij wil vallen.



De jongen zet zijn fiets voor de lampenwinkel neer en zij maakt haar fiets aan zijn fiets vast.



"Waarom ben je zo verliefd op mij?" vraagt hij.



"Weet je nog dat er een gewonde duif naast het fietsenrek bij school lag? Andere jongens gooiden steentjes of spuugden in de richting van de vogel, maar jij greep in. Je stuurde iedereen weg en begon toen tegen de duif te praten. Heel rustig. Ik had nog nooit iemand zo tegen een dier zien praten. Je geloofde echt dat de duif je ­begreep."