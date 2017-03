'Ik herinner me nog goed mijn eerste Boekenbal'

Binnen keek ik mijn ogen uit naar alle grote namen die ik thuis in de boekenkast had staan. Onhandig schudde ik de hand van Wilfried de Jong, stotterend vertelde ik Jesse Klaver dat ik vond dat hij het goed ­gedaan had.



In de toiletten stond ik naast Robert Vuijsje, die verbaasd naar de homo-erotische foto's aan de muur keek. Ik dacht na over een grap maar durfde die niet te maken. In de zaal sprak ik ontelbaar veel mensen met liefde voor boeken.



Na een troebele afterparty in De Balie slingerde ik huiswaarts, dronken van trots.



De volgende ochtend las ik met een houten hoofd dat het Boekenbal dit jaar te veel een disco was en te weinig een literaire avond.



Ik las een column van Theodor Holman over zijn mooie jaren op het Boekenbal, waarin doorklonk dat vroeger alles beter was. En ik dacht: je hebt gelijk, Theodor. Was het maar gisteren.

Carlo Groot, Amsterdam