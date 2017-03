'Iedereen wil de Johan Cruijff Arena, maar er gebeurt niks'

In de wandelgangen hoor je dat er sprake zou kunnen zijn van grote kapitaalvernietiging doordat de Arena niet meer verpacht kan worden aan een mogelijke naamsponsor. Zoals de Allianz Arena van Bayern München, die levert de club jaarlijks 7 tot 8 miljoen op. Of het Emirates Stadium van Arsenal.



Wat hier vergeten wordt, is dat beide clubs ­tevens eigenaar van het stadion zijn en dus baas in eigen huis. Daarnaast zijn dit soort bedragen in Nederland onhaalbaar.



Maar het debat over een mogelijke naamdrager is een non-discussie, omdat de directie van de Arena maar liefst twintig jaar de tijd heeft gehad om een naamsponsor te vinden, als men dat überhaupt zou wensen. Van Henk Markerink, directeur van de Amsterdam Arena, is bekend dat hij zich hier weleens over heeft uitgesproken.



De baas bepaalt

Dat brengt ons dus bij de man die daadwerkelijk de grote wens van bijna alle Ajaxsupporters, erdoorheen kan drukken. Markerink is de baas en, om in Cruijfftermen te blijven, de baas ­bepaalt.



Cruijff is zonder enige twijfel onderdeel van het Nederlands erfgoed. Cruijff en zijn familie verdienen deze relevante eer, en het laat ook een keer zien dat Nederland wel degelijk in staat is om zijn sporters te eren.



Op zondag 2 april ontvangt Ajax Feyenoord in de Arena. Er is geen beter moment om deze beslissing ­publiekelijk bekend te maken.