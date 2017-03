'Hulpdiensten rijden zich klem op Kattenburg'

Vervang deze gedateerde plaat asfalt door groen met goed toegankelijke wegen, alleen toegankelijk voor de hulpdiensten

De enige manier om uit de fuik te raken, is via de hoge stoep. Vele automobilisten hebben hier tijdens het manoeuvreren bumpers verloren of beschadigd. Ook de hulpdiensten lopen vast in dit slecht ontworpen stuk openbare ruimte. De mannen van de reinigingsdienst verrichten twee keer per week een huzarenstukje door zich met hun grote wagen overal tussendoor te wringen.



De aanleiding voor deze brief is echter dat vorige week tot drie keer toe een ambulance schijnbaar verrast werd door het feit dat dit een doodlopende weg is. Ik ga ervan uit dat sirenes en zwaailichten urgentie inhouden en haast dus geboden is.



Wanneer een ambulance dus terug moet manoeuvreren om vervolgens via het fietspad haar weg te kunnen vervolgen, lijkt me dat onnodig tijdverlies. Gemeente Amsterdam, kan dit niet anders?



Mijn brief is zeker geen pleidooi voor ruim baan voor de auto, maar het tegenovergestelde: vervang deze gedateerde plaat asfalt door groen met goed toegankelijke wegen, alleen toegankelijk voor de hulpdiensten.



Personenauto's hebben parkeerplek genoeg in de twee ruime parkeergarages onder het complex. Zo kan de openbare ruimte beter worden benut en worden wellicht mensenlevens gered.



Pascal Philippart, Amsterdam