'Horeca als voorziening hoef je niet te plannen in Noord'

Ik loop tegenwoordig veel door Amsterdam en na meer dan 27 jaar ontdek ik de stad nog steeds. Een poosje terug was ik voor het eerst op het Zonneplein in Noord.



Omdat ik wel toe was aan een kop koffie was ik blij verrast dat op een hoek van het plein een zaakje zat waar zo te zien lekkere koffie werd aangeboden; van de kwaliteit zoals die in sommige buurten van Amsterdam zo'n beetje op elke straathoek te vinden is.



En de koffie wás lekker, evenals de onderhand net zo gebruikelijke worteltaart. (Waar blijft de Parool-worteltaarttest?)



Dinsdag stond er een uitgebreide reactie op de PS Van de Week over Noord van Ed van Leeuwen in Het Parool. Hij betreurt onder andere het gebrek aan een voorziening als goede horeca in Noord, in de special ook al aangehaald, en de tegenwerking op horecagebied door gebiedsmanagers.