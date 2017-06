'Het Sloterstrand is juist een prachtige hotspot'

Wat een zuur stukje van Elles Paijens in Het Parool van zaterdag over het Sloterstrand. Wij als bewoners van Nieuw-West zijn juist blij met deze nieuwe prachtige hotspot in ons stadsdeel.



Het Sloterstrand voorziet duidelijk in een behoefte en trekt een gezellige mix van culturen, niet alleen mensen uit Nieuw-West, maar ook daarbuiten.



Het is goed om te zien dat het negatieve imago dat dit stadsdeel lange tijd had, aan het ombuigen is.



Steeds meer mensen krijgen door dat Nieuw-West veel meer te bieden heeft dan het door de media ­geschetste clichébeeld van armoede en ellende. En het Sloterstrand levert daar een positieve bijdrage aan.