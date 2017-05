'Het klimaat moet maar even voorrang hebben'

De flauwekul die Anton Hosman in zijn opiniestuk van dinsdag 'Amsterdam wordt verminkt met energieneutrale ellende' op papier stelt, is zo ten hemel schreiend dat je die eigenlijk geen verdere status zou moeten geven door erop te reageren. Maar nu deze onzin toch het daglicht heeft gezien, is het een aanleiding om een paar grove misvattingen te weerspreken.



Ten eerste moet het halen van de doelstellingen van Parijs voorlopig maar even voorrang hebben op andere eisen aan de bouw. De tijd van slap uitstelgedrag op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen - omdat we niet bereid zijn om ook maar een gram van onze welvaart in te leveren - is allang voorbij. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de klimaatdoelen te halen.



Ten tweede staat duurzame bouw geenszins gelijk aan 'grauwe bouwwerken'. Gebouwen klimaatneutraal maken kan uitstekend met behoud van esthetische kwaliteit. Een voorbeeld is het prachtige Amsterdamse Schoolgebouw Het Schip dat energieneutraal gemaakt is met volledig behoud van monumentale kwaliteit.



Cynisch excuus

Stichting De Groene Grachten heeft een uitgebreide website over alle ingrepen die je kunt doen in grachtenpanden om ze klimaatneutraal te ­maken zonder het monument aan te tasten.



Ten derde is het blijven verwijzen naar thoriumcentrales als oplossing voor de klimaatproblematiek vergelijkbaar met hopen dat een groene ­toverfee neerdaalt om alle CO2 met haar toverstokje weg te toveren. En dat is de vriendelijke interpretatie, want thorium lijkt vooral een cynisch excuus van VVD'ers en andere klimaatsceptici die niet bereid zijn om nú effectieve maatregelen te nemen als klimaatbeleid.