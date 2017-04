'Het gebrek van de stad ligt aan de competentie in de top'

Vermoedelijk is het een gebrek aan competentie in de top, die grotendeels wordt bevolkt door mensen die daar al heel lang zitten.



De commissie-Brenninkmeijer stelde begin 2016 vast dat het in de bestuurlijke en ambtelijke cultuur niet gebruikelijk is elkaar op houding en gedrag aan te spreken.



Dan krijg je vanzelf een cultuur waarin die toppers alleenheersers in hun eigen koninkrijkje zijn en elkaar niet met kritische vragen lastigvallen. Een oude gemeentelijke collega formuleerde het eens nogal kruidig: 'Joh, die stadhuistop, dat is kont in, kont uit.'



Anders gezegd: het (zelf)kritische en het zelfreinigende vermogen ontbreken. Mede gevoed door het narcisme dat nu eenmaal bij dergelijke functionarissen hoort, ontstaat een cultuur waarin iedereen boven op de apenrots er belang bij heeft de status quo zo veel mogelijk in stand te houden, ook al spat de incompetentie er van buiten bezien van af.

Peter Goedkoop, Amsterdam



