'Groei Amsterdam vraagt om masterplan voor de regio'

Afgelopen zaterdag kregen we van Het Parool een doorkijkje naar het Amsterdam van 2025. De stad groeit explosief, zowel wat betreft aantal inwoners als toeristen, terwijl het oppervlak (een paar opgespoten eilanden daargelaten) niet toeneemt.



De snelle groei en de toenemende dynamiek zijn echter maar een deel van het verhaal, want hoeveel we ook bijbouwen, we moeten accepteren dat er niet genoeg plek is voor iedereen.



De stad kampt nu al met een chronisch tekort aan woningen, kantoren, hotels en recreatievoorzieningen. Met de verdichting van de stad, het toenemende toerisme en de almaar groeiende aantrekkingskracht op bedrijven zal dit tekort de komende jaren alleen maar groter worden en dus zullen we moeten uitwijken naar de buren.



Dat dit gebeurt, is niet uniek voor de stad Amsterdam; talloze steden hebben een dergelijke groei doorgemaakt. Inspiratie voor oplossingen genoeg zou je zeggen. Toch is er één ding dat Amsterdam uniek maakt en dat is de bijna heilige grens tussen rood en groen, tussen stad en platteland.



Waar de groei van Manhattan een kans was voor Brooklyn en Queens, heeft Amsterdam geen aangrenzende gemeenten die verlichting kunnen bieden. De stad wordt volledig om­sloten door beschermde groenzones, water en door Schiphol.