'Graag zonder poep en dode duiven de tunnel door'

Wij bewoners blijven maar foto¿s sturen van de vele dooie duiven

Stadsdeel Oost wijst voor het onderhoud en schoonmaken naar de spoorwegbeheerder en Prorail wijst vrolijk weer naar het stadsdeel. De ombudsman is door ons ingeschakeld, maar ook die kan helaas niets betekenen. Het stadsdeel en Prorail moeten het samen oplossen, we hebben met een private organisatie (Prorail) te maken en dus kunnen we niet afdwingen dat ze iets ondernemen. Aldus de conclusie van de welwillende, maar in deze ­onmachtige ombudsman.



En wij bewoners blijven maar foto's sturen van de vele dooie duiven in de tunnel en foto's van de grote hoeveelheid duivenpoep op de stoep waar ook vele schoolkinderen doorheen moeten.



En het helpt. Inmiddels heeft het stadsdeel een wekelijkse schoonmaakronde over de stoep in de tunnel. Er is een begin, en daar zijn we blij mee. Maar nu we de fietstunnel zien in de Zaanstraat, willen we meer.



Mogen wij stadsdeel Oost en Prorail vragen op zoek te gaan naar de mensen van de tunnel van de Zaanstraat? En ze wellicht vragen hoe ze dat daar in West voor elkaar gebokst hebben? Dat zou Oost ook wel willen. Zodat ook wij weer zonder luizen, schijt en viezigheid weer door een prachtig helder verlicht schoon spoorviaduct kunnen lopen?



Petra Schaap, Jan Hendrik van Ark, Amsterdam