'Geert, toch wat correctie van je achterban accepteren?'

Hij tweette een plaatje van Merkel met bloed op haar handen en gezicht Addie Schulte

Hij had het ook over een 'politieke revolutie' die nodig is. Dat kan van ­alles zijn: een overwinning in de ­verkiezingen of op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer.



Nog zoiets: de rechters die hem veroordeelden kregen per tweet te horen dat ze 'aan de verkeerde kant van de geschiedenis' staan.

Dit zijn vooral suggestieve teksten.



Ze hebben iets potsierlijks, maar dat deert Wilders niet. Hij ziet zichzelf als de belichaming van 'het volk', dat het gelijk per definitie aan zijn kant heeft.



Maar hij is niet de stem van het volk van Nederland, hij is één politicus. Hij moet daar vaak aan herinnerd worden.



Wilders wakkert met dit soort uitspraken het ongenoegen van zijn achterban aan. Dat is riskant. Het grootste gevaar is dat Wilders zelf de instellingen van het vrije Nederland ondermijnt, waar hij zegt zo trots op te zijn. Door democratisch gekozen leiders verantwoordelijk te houden voor daden van terroristen. Door rechters te schofferen.



Zijn geestverwanten in andere Europese landen geven al het verkeerde voorbeeld met hun optreden tegen media, rechters en academici.



Met zijn tweet reageerde Wilders op een weerzinwekkende aanslag. Maar hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen woorden en daden.

Addie Schulte, Amsterdam