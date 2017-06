'Geen voetganger die de trip Noord-centrum via de brug zal maken'

Passagiers van de GVB-veerdienst tussen het Centraal Station en de Buiksloterweg zien het maandelijks drukker worden. Niet alleen op de schepen maar zeker ook op de oever, waar het buiten de spits net zo goed dringen is om nog een plaatsje te bemachtigen. Eerder deze maand zag ik zelfs in de nachtelijke uurtjes enkele tientallen passagiers achterblijven, omdat het vaartuig simpelweg propvol was.



Leg er nog een pont bij, is de oplossing waarmee ambtenaren denken de drukte bij CS aan te kunnen. We hebben de afgelopen maanden al gezien dat zo'n extra pont niet zo veel helpt. Op de grotere boten van de nieuwe 60-klasse passen meer voetgangers en fietsers, maar ze doen er langer over om de pont op en af te gaan. De kleinere 50-ponten zijn ook wendbaarder en meren sneller af.



Niet soepel

Gevolg: als het druk is, haalt de grote pont de regelmaat van zes minuten per tochtje uit zijn dienstregeling niet. En dan versterkt de drukte zichzelf: grotere drommen wachtenden op de oever, nog meer tijd nodig voor in- en uitstappen, weer later vertrekken. Ook in de spits, als er op dit traject drie ponten varen, loopt het nu al niet soepel.



Op papier, alweer, verhoogt een vierde pont de capaciteit met nog eens 33 procent, 300 personen per overtocht. Maar zodra die vier ponten het strakke schema van de dienstregeling niet halen, zitten ze elkaar in de weg bij de steigers.



Ook dat gebeurde al met drie vaartuigen: een vertraagde pont die nog aan het inladen was bij CS, de tweede aan het uitladen en de derde die aan kwam varen en moest wachten tot de eerste kon vertrekken.



Vaker toezicht

Nu is er nog wel wat te winnen aan de oevers, als het GVB veel vaker toezicht houdt zodat in- en uitstappers elkaar minder hinderen - bij drukte de pont afgaan betekent vaak een tocht door een muizengaatje van wachtenden die zich weinig aantrekken van de rode vlakken op de stoep.